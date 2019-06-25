Kuşadası’nda 18’i çocuk 38 kaçak göçmen yakalandı Kuşadası’nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 18’i çocuk, 5’i kadın toplam 38 göçmen yakalandı.

Kuşadası’nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 18’i çocuk, 5’i kadın toplam 38 göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde görevli sahil güvenlik mobil radarı tarafından Kuşadası açıklarında Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan lastik bot durdurularak, içerisindeki 37 Kongo ve 1 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 38 kaçak göçmen yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler, il göçmen bürosuna teslim edildi.

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