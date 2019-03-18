0553 313 94 23

Kuşadası’nda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma günü etkinlikleri

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Kuşadası’nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

18 Mart 2019 Pazartesi 17:13
Kuşadası’nda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma günü etkinlikleri

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Kuşadası’nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.


Etkinlikler Atatürk Meydanı’nda sabah saat 10.30’da gerçekleşen çelenk töreniyle başladı. Törene Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Kuşadası Radar Komutanı Uğur Ünlü, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, diğer protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Yücel, Belediye Başkanı Kayalı ve Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Tahsin Öztürk Atatürk Anıtı’na çelenk bırakması ile başlayan tören, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve günün anlamını belirten konuşmanın yapılmasıyla devam etti.


Törende konuşan Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Tahsin Öztürk, Çanakkale Zaferi’nin şanlı Türk Ordusu’nun en önemli kazanımlarından biri olduğunu belirterek “Çanakkale Savaşı Türk ulusunun düşmana karşı verdiği önemli sınavlardan biridir ve zaferle sonuçlanmıştır. O zaferin kahramanlarını bugün hala minnetle anmakta ve kazanımlarıyla övünmekteyiz. Çanakkale Savaşı’nda da büyük rol almış Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu vatan için savaşan bütün kahramanlarımızı saygıyla anıyorum” dedi.Çanakkale Zaferi ve Şehitleri anma programı, protokol üyeleri tarafından Kuşadası Adalızade Mezarlığı’nda bulunan şehit mezarları ve Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği’ni ziyaret etmeleriyle devam etti.


Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği ziyaretinde Dernek Başkanı Öztürk tarafından Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’ya desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verildi. Kayalı’nın göreve geldiği günden bu güne kadar derneklerine her türlü desteği sunduğunu belirten Öztürk kendisine minnet duyduklarını ifade etti. Başkan Kayalı ise, Türkiye Cumhuriyeti için canları pahasına savaşan tüm şehit ve gazilere sonsuz saygı duyduklarını belirterek Kuşadası Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği’ne hizmetin en önemli görevlerinden biri olduğunu kaydetti. Program, ziyaretlerin ardından Kuşadası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen anma programı ve Kuşadası Belediyesi tarafından şehit aileleri için verilen öğlen yemeğiyle sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    DSP logolu araçlarla AK Parti broşürlerinin taşındığı iddiası
    1. DSP logolu araçlarla AK Parti..
    2. CHP Genel Merkezinde kuş kapanı!
    3. Bakan Varank: “Amasya, 16 yılda milli..
    4. Antalya’da uyuşturucu operasyonu
    5. Çanakkale kahramanları anıldı
    6. Saldırganın yakınları, Hollanda’daki..
    7. Kriz büyüyor: Bir daha oylanmayacak
    8. Kırmacı: “45 bin ton silaj üretimini..
    9. "Cumhur İttifakı ülkenin her yerinde..
    10. Putin'den Erdoğan açıklaması: Davette..
    11. İngiltere'de parlamento başkanı,..
    12. Ordu Büyükşehir Kurucu Meclisi son kez..
    13. Kırıkkale’de gerçeği aratmayan..
    14. Bosna Hersek'teki Türk Şehitliği..
    15. 104 yıl sonra üzüm hoşafı ile buğday..
    16. Büyükşehir’den canları bir araya..
    17. Vali Yavuz: ”Sizler seçilmiş..
    18. Tatlıoğlu’ndan çalışma arkadaşlarına..
    19. Hatay oy kullanma saatleri 2019 Hatay..
    20. Ayşen Zeybekci: "Vatan hainleri ve..
    21. Apple, o iPhone modellerinin fişini..
    22. Aliağaspor, İstanbul deplasmanından 1..
    23. İnegöl Belediyesi vatandaşlara üzüm..
    24. Irak ordusu ile terör örgütü PKK..
    25. Kocabıyık: "Bu seçim Narlıdere’nin..
    26. Çanakkale şehitleri Silopi’de anıldı
    27. Aydın'da 'AK Parti bayrağı'..
    28. Araştırma şirketinden bir ilk: Anket..
    29. Şırnak merkezli terör operasyonu
    30. Ayan, TTK Makine İkmal Daire..
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Gerilim had safhaya ulaştı: Her füzeye 3 füzeyle karşılık vereceğiz
    Gerilim had safhaya ulaştı: Her füzeye 3 füzeyle karşılık vereceğiz
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım
    Yeni Zelanda polis şefi gözyaşları içinde açıkladı: Gururlu bir Müslümanım

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun