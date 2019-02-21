Kuşadası’nda 14’ü çocuk 44 kaçak göçmen yakalandı Kuşadası’nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 14’ü kadın, 14’ü çocuk toplam 44 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası’nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 14’ü kadın, 14’ü çocuk toplam 44 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde devriye görevi yapan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler, Kuşadası açıklarında Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan hareket halinde bir lastik bot tespit etti. Lastik botu durduran sahil güvenlik ekipleri içerisindeki 18 Suriye, 18 İran, 3 Somali, 2 Filistin, 2 Eritre ve 1 Orta Afrika uyruklu olmak üzere toplam 44 kaçak göçmeni ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, ifadelerinin alınmasının ardından il göçmen bürosuna teslim edildi.

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