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Kuşadası’nda 12 suçtan 7 yıl hapisle aranan zanlı yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 12 ayrı suçtan 7 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı.

27 Mart 2019 Çarşamba 14:40
Kuşadası’nda 12 suçtan 7 yıl hapisle aranan zanlı yakalandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 12 ayrı suçtan 7 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan zanlı yakalandı.


Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından suçlu veya suçluları yakalamak amacıyla başlatılan çalışmalar sonucu “tehdit ve hakaret” suçlarından aranan C.D. (27),gerçekleştirilen sıkı takip sonucuKadınlar Denizi Mahallesinde bulunan ikametinin önünde yakalanarak gözaltına alındı. C.D.’nin yapılan sorgulamasında “yaralama,


Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcımadde kabul etmek ve bulundurmak, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma ve bulundurma, tutuklu ve hükümlünün kaçması, askeri ceza kanununa muhalefet" suçları olmak üzere 12 ayrı suçtan aranmakta olduğu ve 7 yıl 9 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen C.D., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 14:40
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