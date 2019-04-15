Kuşadası’nda 11’i çocuk 34 kaçak göçmen yakalandı Kuşadası Körfezi’nden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 11’i çocuk, 7’si kadın toplam 34 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Kuşadası Körfezi’nden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 11’i çocuk, 7’si kadın toplam 34 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi’ndeki Arslan Burnu önlerinde bir grup kaçak göçmenin Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalıştığı ihbarı alan sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen lastik bot durdurularak, içerisindeki 27’si Suriye ve 7’si Filistin uyruklu olmak üzere toplam 34 kaçak göçmen gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler, il göçmen bürosuna teslim edildi.

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