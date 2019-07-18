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Kuşadası Ticaret Odası’ndan Başkan Günel’e ziyaret

Kuşadası Ticaret Odası(KUTO) Başkanı Serdar Akdoğan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i makamında ziyaret etti.

18 Temmuz 2019 Perşembe 19:07
Kuşadası Ticaret Odası’ndan Başkan Günel’e ziyaret

Kuşadası Ticaret Odası(KUTO) Başkanı Serdar Akdoğan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i makamında ziyaret etti.


KUTO Başkanı Akdoğan, Başkan Ömer Günel’in öncülüğünde başlayan çalışmaların kente büyük fayda sağladığını belirterek özellikle sıfır işgaliye uygulamasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.


Kuşadası Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede konuşan KUTO Başkanı Serdar Akdoğan, Ömer Günel’in Belediye Başkanlığı ile beraber Kuşadası’nda güzel şeyler olmaya başladığına dikkat çekere özellikle kentte uygulamaya geçen sıfır işgaliye projesinin Kuşadası turizmine büyük fayda sağlayacağını kaydetti. Çalışmalarından dolayı Başkan Ömer Günel’e teşekkür eden KUTO Başkanı Akdoğan “Sayenizde Kuşadası’nda çarşılar düzene girmeye başladı. Bir takım çalışmalarınızdan oldukça memnunuz. Birlikte de güzel çalışmalar yürütmek isteriz. Sadece seyyar satıcılar konusunda tedirginliğimiz var. Seyyar satıcıları eskiye nazaran düzene girse de eksiklikler olduğunu düşünüyoruz. Bir de seyyar konusuna ek seyyar parfüm konusu var bu konuda da ciddi bir düzenleme gerekiyor” dedi.


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, KUTO Başkanı Serdar Akdoğan ve Yönetim Kurulu Üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek “Kuşadası’nın hepimize ihtiyacı var. Birlikte çalışarak çok güzel işler yapacağımıza eminim. Seyyar satıcılar konusuna gelirsek. Bu sene sezonun kucağına düştük. Kimseyi mağdur etmek istemedik. Önümüzdeki sezon seyyar satıcılar konusunda ciddi düzenlemelerimiz olacak. Kentimizi daha güzel bir hale getirmek için Aydın Büyükşehir Belediyemizle yürüteceğimiz ciddi projelerimiz var. Bunların için en dikkat çekenleri ise sahil düzenlemesi, eski Tariş arazisi ve eski halı saha olarak nitelendiren arazilere uygulayacağımız projeler olacak. Ben Kuşadası’nı çok güzel günlerin beklediğine inanıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 19:07
  1. doğa

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