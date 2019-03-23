Kuşadası Ticaret Odası’nda ’Görev Verme Sanatı’ semineri düzenlendi Kuşadası Ticaret Odası’nda “Görev Verme Sanatı” konulu seminer düzenlendi.

Kuşadası Ticaret Odası’nda “Görev Verme Sanatı” konulu seminer düzenlendi.

Tam gün süren seminerde konuşmacı Teyfik Bıyıklı tarafından katılımcılara; iletişimin gücü, dinlemenin önemi, ikna yöntemleri, kültürel filtreleme, empati, kişiye özel butik yaklaşımlar gibi konularda bilgiler verildi.

Özellikle insan kaynakları ve otel yöneticilerinin ilgi gösterdiği seminerde,oyunlar ve uygulamalarla da algı pekiştirildi.Seminer sonunda katılım sertifikalarını alan katılımcılar, sezon öncesi verilen Görev Verme Sanatı” konulu seminerin son derece yararlı olduğunu söyleyerek, Kuşadası Ticaret Odası Yönetimine teşekkür ettiler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.