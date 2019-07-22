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Kuşadası Soğucak’ta yüzlerce kişi, bando eşliğinde gün batımını seyretti

Kuşadası Belediyesi ile Soğucak Muhtarlığı iş birliğinde düzenlenen “Soğucak Gün Batımı Şenliği” vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:31
Kuşadası Soğucak’ta yüzlerce kişi, bando eşliğinde gün batımını seyretti

Kuşadası Belediyesi ile Soğucak Muhtarlığı iş birliğinde düzenlenen “Soğucak Gün Batımı Şenliği” vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Soğucak Mahalle Meydanı’nda düzenlenen şenliğe katılan binlerce vatandaş bando eşliğinde gün batımını seyrederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.


Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Melahat Yaylacı, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı şenlikte gerçekleşen halk oyunu gösterileri ve müzik dinletisi katılımcıların yoğun beğenisini aldı. Şenlikte konser veren Kuşadası Belediyesi bandosu eşliğinde, yüzlerce kişi gün batımını seyretti. Kuşadası ve Soğucak Mahallesi’nin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen şenlikte, geleneksel yemekler, el işi takılar ve doğal ürünlerin yer aldığı stantlar vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.


Şenliğin açılışında konuşan Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili Melahat Yaylacı, Kuşadası’nı festivaller ve şenlikler kenti yapma yolunda hızla ilerlediklerini belirterek “Sizlere öncelikle, çok arzu etmesine rağmen şehir dışında bulunması gerektiğinden bugün aramızda bulunamayan Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel’in sevgi ve selamlarını iletmek istiyorum. Başkanımız Ömer Günel’in de sıklıkla ifade ettiği gibi Kuşadası Belediyesi olarak Kuşadası’nı festivaller kenti haline getirmek istiyoruz. Çünkü festivaller, oluşturduğu sinerji ve coşkunun yanı sıra bölgelerin belirli özelliklerinin ve ürünlerinin markalaşmasına aracılık eden çok önemli organizasyonlardır. Bu düşünce doğrultusunda 7 yıl aranın ardından Kiraz Festivali’ni tekrar düzenledik. Caferli Çiçek Şenliği’ni geniş bir katılımla gerçekleştirdik. 10-15 Temmuz tarihleri arasında Davutlar Sevgi Plajı’nda Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte katkı sunduğumuz 4. Kuşadası Gençlik Festivali’ni başarıyla tamamladık. Bugün ise manzarası ve güzellikleri ile Kuşadamızın en özel bölgelerinden olan Soğucak’ta düzenlediğimiz Günbatımı Şenliği ile siz değerli konuklarımızla buluşmanın mutluluğu ve coşkusu içerisindeyiz. Şenliğimizin adını Günbatımı koyduk. Çünkü iddia ediyoruz ki dünyada en güzel ve etkileyici günbatımı Kuşadası’nda yaşanıyor. Ve bu manzara en iyi Soğucak’tan izlenebiliyor. Böylesine muhteşem bir olayı daha çok kişiyle paylaşmak ve tanıtımını yapmak amacıyla düzenlediğimiz bu şenliğe sağlamış olduğunuz değerli katılım için teşekkür ediyoruz” dedi.


Başkan Vekili Melahat Yaylacı’nın ardından konuşan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ise Soğucak Gün Batımı Şenliğine katkı sunan tüm kurumlara teşekkür ederek “Doğal güzellikleriyle ilçemiz Kuşadası’nın en önemli merkezlerinden biri olan Soğucak Mahallesi’nde böyle güzel birorganizasyonla sizlerle olmak benim için çok önemli. Gün batımını sizlere birlikte izleyeceğim için çok heyecanlıyım. Başta Kuşadası Belediyesi olmak üzere organizasyona katkı sunan tüm kurum, kuruluş ve bireylere teşekkür ederim” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:31
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