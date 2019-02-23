Kuşadası polisinden uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polisin şüphe üzerinde durduğu araçta bulunan ve üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polisin şüphe üzerinde durduğu araçta bulunan ve üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin aldıkları istihbari bilgiler doğrultusunda plakası tespit edilen şüpheli araç liman önündedurduruldu.

Araç içerisinde bulunan Ö.B.Y. (31), Ç.P. (31)ve G.D.(20) isimli kişilerin yapılan üst aramalarında Ö.B.Y. üzerinden 2.60 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde, Ç.P. üzerinden 4.20 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ve 1.10 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında gerekli işlemler başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.