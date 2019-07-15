Kuşadası polisinden kaçak göçmen operasyonu

Kuşadası Polisi, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma hazırlığı yapan İran uyruklu 4 göçmen ile Türk vatandaşı bir insan kaçakçısını yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, rutin devriye görevi yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri,Şehirlerarası Ootübüs terminali karşısında bir süpermarketin otopark kısmında bulunan yabancı uyruklu 4 kişi ile yanlarındaki bir Türk vatandaşının durumlarından şüphelendi. Polisin yaptığı sorgulama sonucu İran uyruklu 4 göçmenin, yanlarındaki M.Ç. tarafından Yunanistan’ın Sisam adasına yasa dışı yollardan kaçmak üzere Yalova’dan Kuşadası’na getirildikleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan İran uyruklu 4 kaçak göçmen, ifadeleri alındıktan sonra il göçmen bürosuna teslim edildi. İnsan kaçakçılığı yaptığı belirlenen M.Ç. isimli Türk vatandaşı şüpheli ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.