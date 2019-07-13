0553 313 94 23

Kuşadası kruvaziyer turizminde tekrar ayağa kalkıyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkiye’de kruvaziyer turizmin öncülerinden Tura Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Erkunt Öner ile bir araya geldi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:40
Kuşadası kruvaziyer turizminde tekrar ayağa kalkıyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkiye’de kruvaziyer turizmin öncülerinden Tura Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Erkunt Öner ile bir araya geldi. Başkan Ömer Günel, Kuşadası’nı tekrar kruvaziyer turizmin başkenti yapmak için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini kaydetti.


Kuşadası Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen toplantıda konuşan Tura Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Erkunt Öner, Kuşadası Belediyesi ile yıllar sonra yeniden diyaloğa geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek “ Kuşadası Türkiye turizminin önemli merkezlerinden birisi. Geçmiş yıllarda Kuşadası’nda çok ciddi işler yaptık. Ülkemizde yaşanan kötü durum turizmi olumsuz yönde etkiledi. Biz bu kötü gidişatı dayanışma ile aşacağımıza inanıyoruz. Kuşadası’nda kruvaziyer turizmi yeniden güçlendirmek için elimizden geleni yapacağız. Belediyemizin desteği de bizim için çok önemli. Sizlerle ortaklaşa çok güzel işler yapıp Kuşadası Limanı’nı eski günlerine kavuşturacağımıza inanıyoruz. Öncelikle sizinle birlikte Kuşadası’nı temsilen dünyanın önemli kruvaziyer fuarlarına katılmalıyız” dedi.


“Kuşadası kruvaziyer turizmini ayağa kaldırmak için elimizden geleni yapmaya hazırız"


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise Kuşadası kruvaziyer turizmini eski günlerine kavuşturmak için ortak projeler üretmeye hazır olduklarını belirterek “ Sizleri burada görmek beni çok mutlu etti. Kuşadası Limanı Avrupa’nın en önemli limanlarından bir tanesi. Kruvaziyer turizmi kentimizde yeniden ayağa kaldırmak öncelikli görevlerimizden biri olduğuna inanıyorum. Kentimizde turizmi hareketlendirmek için çalışmaları hızlandırmış durumdayız. Öncelikle işe çarşılarımızdan başladık. Sıfır işgaliye uygulaması ve çarşı düzenlemelerimiz kentimize gelen turistin beğenisini topladı. Güvenli alışveriş noktaları oluşturacağız. Bu sayede turist kendini daha güvende hissedecek ve alışverişini daha rahat yapacak. Sizlere birlikte hareket ederek kentimizde kruvaziyer turizmi eski günlerine kavuşturmak istiyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 17:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Napoli'ye Yunan stoper
    1. Napoli'ye Yunan stoper
    2. Uzmanlar vatandaşları uyardı! Sakın..
    3. GÜNCELLEME - Adana merkezli 8 ildeki..
    4. Milletvekili Mustafa Kendirli: "Türk..
    5. Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası
    6. TIR'ın altına giren otomobil kağıt..
    7. FETÖ'nün karanlık yüzü Bişkek'te..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mehmet Şevket..
    9. Ev sahibi ve kiracı arasındaki husumet..
    10. HDP'li belediyeden skandal! Cami..
    11. Şevket Eygi'ye son görev
    12. 7 aylık hamile kadına kamyonet çarptı,..
    13. 15 Temmuz Şehitleri Pekin’de anıldı
    14. Pilot proje ’Karaoğlan Manda Evi’..
    15. Forum Çamlık’ta BMW 318i Sedan’ın..
    16. Argonotların izindeki yatçılar..
    17. Büyük Britanya'da pole pozisyonu..
    18. ABD'li uzmandan şaşırtan S-400 çıkışı!..
    19. CNN'den 'Türkiye' provokasyonu: S-400,..
    20. Başkan Ömer Günel: “Biz kimsenin..
    21. Güvenlik amiriile çalışan arasında..
    22. Bafra zembilini tanıtıyor
    23. Kendisine bağıran şoförle kavga etmek..
    24. Suriye sınırındaki anız yangını..
    25. Batman'da silahlı kavga: 1 ölü, 4..
    26. HDP'li belediyenin cami yapımını..
    27. Kuşadası kruvaziyer turizminde tekrar..
    28. Fenerbahçe Üniversitesi'ne 300 milyon..
    29. ABD ve İngiltere'den Rusya'ya karşı..
    30. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    S-400 tweetleri dalga konusu oldu
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Burhan Kuzu CHP'li o isim için 'Geç de olsa gerçeği gördü' dedi ve tebrik etti!
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Herkesin telefonunda var! İşte telefonda sesinizi kaydeden o program
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Operasyon an meselesi! Tüm izinler iptal edildi
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek
    Uygulama hazır... Herkes ücretsiz kullanabilecek

    Günün Karikatürü

    13 Temmuz 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: İhraç edilmesini talep ediyorum
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da
    Bakanlık duyurdu! S-400'ler Ankara'da