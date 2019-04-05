Kuşadası Körfezi’nde sürüklenen 26’sı çocuk 47 kaçak göçmeni sahil güvenlik kurtardı

Kuşadası Körfezi’nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışırken bindikleri lastik botun motorundaki arıza nedeniyle sürüklenerek boğulma tehlikesi geçiren 26’sı çocuk, 9’u kadın toplam 47 kaçak göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Operasyon sırasında göçmen kaçakçılığı yapan bir kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, yasa dışı yollardan Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan bir grup kaçak göçmenin bindiği lastik botun motoru Kuşadası Körfezi’nde Gümüldür açıklarında arıza yaptı. Denizde sürüklenmeye başlayan kaçak göçmenlerin yardım talebi üzerine bölgeye giden Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler, batma tehlikesi geçiren 26’sını çocuklardan oluşan Afganistan uyruklu 47 kaçak göçmen kurtarılarak, sahil güvenlik botuna alındı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenlerin verdiği bilgiler doğrultusunda insan kaçakçılığı şüphesiyle bir kişi de gözaltına alındı.

-2. operasyonda 45 kaçak göçmen daha yakalandı

Bu arada, sahil güvenlik ekiplerinin Kuşadası Körfezi’nde gerçekleştirdiği ikinci operasyonda ise yine yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan 14’ü çocuk, 13’ü kadın toplam 45 kaçak göçmen Özdere açıklarında lastik bot içerisinde yakalandı.18 Afganistan, 16 Kongo, 4 Orta Afrika, 2 Suriye, 2 Senagal, 1 Gabon, 1 Eritre ve 1 Mali uyruklu toplam 45 kaçak göçmen işlemlerin ardından il göçmen bürosuna teslim edildi.