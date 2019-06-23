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Kuşadası Körfezi’nde çocuk göçmenlerin umuda yolculuğu yürek burkuyor

Kuşadası Körfezi’nde sabaha karşı sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 29’u çocuk ve 9’u kadın toplam 56 kaçak göçmen yakalandı.

23 Haziran 2019 Pazar 10:32
Kuşadası Körfezi’nde çocuk göçmenlerin umuda yolculuğu yürek burkuyor

Kuşadası Körfezi’nde sabaha karşı sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 29’u çocuk ve 9’u kadın toplam 56 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonda yaşları 1 ile 10 arasında değişen 29 çocuğun kurtarılması sırasında yürek burkan görüntüler ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı saat: 05.44 sıralarında Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler, Kuşadası açıklarında hareket halinde Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan lastik bir bot tespit etti. Görevlendirilen sahil güven botu tarafından kontrolden çıkan hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 37 Afganistan, 8 Suriye, 3 Güney Afrika, 3 Kongo, 2 Eritre, 2 Fas ve 1 Somali uyruklu olmak üzere toplam 56 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenlerin 29’unun çocuk olması ortaya ilginç görüntüler çıktı. Sahil Güvenlik ekipleri çocukları önce büyük bir titizlikle tehlike geçiren lastik bottan aldı, ardından da sağlık kontrolünden geçirip, yiyecek verdi. İfadeleri alınan diğer kaçak göçmenlerle birlikte çocuk göçmenler de il göçmen bürosuna teslim edildi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 10:32
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