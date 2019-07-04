Kuşadası Körfezi’nde 34’ü çocuk 58 kaçak göçmen yakalandı Kuşadası Körfezi’nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 34’ü çocuk, 10’u kadın toplam 58 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası Körfezi’nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 34’ü çocuk, 10’u kadın toplam 58 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde rutin devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Helikopteri ile Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Pamucak önlerinde lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’ndan görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından durdurulan harekat halindeki lastik bot içerisindeki 49’u Afganistan ve 9’u Suriye uyruklu olmak üzere toplam 58 kaçak göçmen yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilip ifadeleri alınan kaçak göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi.

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