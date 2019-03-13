0553 313 94 23

Kuşadası Körfezi’nde 26 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi’nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 14’ü çocuk, 2’si kadın toplam 26 kaçak göçmen yakalandı.

13 Mart 2019 Çarşamba 14:57
Kuşadası Körfezi’nde 26 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası Körfezi’nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 14’ü çocuk, 2’si kadın toplam 26 kaçak göçmen yakalandı.

 

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri Kuşadası Körfezi Ahmetbeyli Baradan Koyu açıklarında lastik bir botla Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan bir grup kaçak göçmen tespit etti. Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı tarafından görevlendirilen sahil güvenlik botları tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 21’i Afganistan ve 5’i Suriye uyruklu olmak üzere toplam 26 kaçak göçmen yakalandı. İfadeleri alınan kaçak göçmenler, il göçmen bürosuna teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 14:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vestel ürettiği ürünün yüzde 80'ini ihraç ediyor
    1. Vestel ürettiği ürünün yüzde 80'ini..
    2. En fazla kazandıran yatırım fonları
    3. Süleyman Soylu: Bugün bana kızıyorlar..
    4. Yatırım fonu istatistikleri
    5. Esed rejimi Türkmendağı'nı vuruyor
    6. İngiltere'den anlaşmasız ayrılık..
    7. Başkan Çiftçi, Büyükşehir’in 5 yılını..
    8. Sakarya’nın en modern kütüphanesi açıldı
    9. Antalyaspor’un milli gururu
    10. Kayısı hırsızı jandarma tarafından..
    11. Karaköprü’de modern sağlıklı yaşam..
    12. WhatsApp'tan flaş karar! O hesapların..
    13. Selçuklu’da 43 proje daha hayat bulacak
    14. Yücel İldiz: Kayba tahammülümüz yok
    15. Rektör Bağ ‘Tıp Bayramı’nı kutladı
    16. Uçak kazası sonrası Etiyopya'dan flaş..
    17. Kilis Belediyesi 10 bin fidan dikecek
    18. Kızılay Şube Başkanı Yalçın’dan işçi..
    19. Uluslararası Dünya Akıllı Şehirler..
    20. İsrail'in Batı Şeria'da şehit ettiği..
    21. Karaciğer yağlanması nedir? Karaciğer..
    22. Pursaklar'da toplu açılış töreni
    23. Huawei'den yüzde 40'a varan..
    24. İsrail Mescidi Aksa'ya saldırmıştı.....
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan..
    26. Vali Güzeloğlu, Dicle’de kanaat..
    27. Soylu’dan Başkan Aktaş’a büyük övgü
    28. Mersin ve Antalya’da tefecilik..
    29. Elazığ'da uyuşturucu operasyonları
    30. Cinayet zanlısına 17 yıl hapis cezası
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Olay iş adamı konuştu: Mansur Yavaş çıksın yalanlasın
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!