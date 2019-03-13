Kuşadası Körfezi’nde 26 kaçak göçmen yakalandı Kuşadası Körfezi’nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 14’ü çocuk, 2’si kadın toplam 26 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası Körfezi’nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 14’ü çocuk, 2’si kadın toplam 26 kaçak göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri Kuşadası Körfezi Ahmetbeyli Baradan Koyu açıklarında lastik bir botla Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan bir grup kaçak göçmen tespit etti. Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı tarafından görevlendirilen sahil güvenlik botları tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki 21’i Afganistan ve 5’i Suriye uyruklu olmak üzere toplam 26 kaçak göçmen yakalandı. İfadeleri alınan kaçak göçmenler, il göçmen bürosuna teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.