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Kuşadası Körfezi’nde 2 ayrı operasyonda 36’sı çocuk 85 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekiplerinin Kuşadası Körfezi’nde gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 36’sı çocuk, 22’si kadın toplam 85 kaçak göçmen yakalandı.

05 Nisan 2019 Cuma 23:57
Kuşadası Körfezi’nde 2 ayrı operasyonda 36’sı çocuk 85 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekiplerinin Kuşadası Körfezi’nde gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 36’sı çocuk, 22’si kadın toplam 85 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde görevli sahil güvenlik mobil radarı tarafından Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı açıklarında lastik bot içerisinde Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalışan bir grup kaçak göçmen tespit edildi.Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki lastik bot durdurularak, içerisindeki 49’u Filistin ve 5’i Irak uyruklu toplam 54 kaçak göçmen gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 14’ü kadın, 26’sı çocuk 54 kaçak göçmen sahil güvenlik botuna alınarak Kuşadası Setur Marina’ya getirildi.


Bu arada, Kuşadası Körfezi’nde sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği ikinci operasyonda ise Özdere açıklarında hareket halindeki bir lastik bot durdurularak, içindeki 10 Kongo, 7 Gambiya, 6 Senegal, 6 Orta Afrika, 1 Mali ve 1 Angola uyruklu olmak üzere toplam 31 kaçak göçmen yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 8’i kadın, 10’u çocuk 31 kaçak göçmenin de Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalıştığı belirlendi. Her iki operasyonda yakalanan 36’sı çocuk, 22’si kadın toplam 85 kaçak göçmen ifadelerinin alınmasının ardından il göçmen bürosuna teslim edildi.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 23:57
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