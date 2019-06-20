Kuşadası Körfezi’nde 15’i çocuk 40 kaçak göçmen yakalandı Kuşadası Körfezi’nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 15’i çocuk, 8’i kadın toplam 40 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası Körfezi’nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 15’i çocuk, 8’i kadın toplam 40 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir grup kaçak göçmenin lastik bir bot ile Yunanistan’ın Sisam adasına kaçmaya çalıştığı yolunda ihbar alan Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı’na bağlı ekipler, söz konusu lastik botu durdurarak, içerisinde Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmeni gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilip, ifadeleri alınan kaçak göçmenler il göçmen bürosuna teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.