Kuşadası Kirazlı Kiraz Festivali 7 yıl sonra yeniden düzenlendi

Kirazı ile meşhur Aydın’ın Kuşadası ilçesi Kirazlı mahallesinde 50 yıllık maziye sahip kiraz festivali 7 yıl aradan sonra büyük bir coşku ile yeniden kutlandı. Ekonomik sebepler öngörülerek yapılamayan, bölgenin yarım asırlık geçmişi ile en eski festivallerinden olan kiraz festivali, Kuşadası Belediyesi’nin desteği ile 7 yıl sonra yeniden düzenlenerek uzun süren hasret son buldu.Festivale resmi olmayan kayıtlara göre yaklaşık 40 bin kişi katıldı.

7 yıl aradan sonra festivalin yapılmasında büyük destek veren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel gençlerle harmandalı zeybeği oynadı. Festival kapsamında kurulan stantları tek tek ziyaret eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 7 Yıl aradan sonra Kiraz Festivalini yeniden kutlamanın heyecanını yaşadıklarının altını çizerek, “ Seçim döneminde Kirazlı halkına bir söz vermiştim. Bugün bu sözü tutmanın keyfini yaşıyorum. Büyükşehir Belediye başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun selamını iletiyorum. Bugün bu festivalin gerçekleşmesinde Büyükşehir Belediye Başkanımızın büyük katkısı var, Kaymakamımızın desteği var, muhtarımızın emekleri var. El birliği içinde Kuşadası’nda yapamayacağımız hiçbir şey yok. 50 yıllık geçmişi olan festivalimize hoş geldiniz" dedi.

Tarihi ve doğal güzellikleri nedeni ile bir turizm kenti olarak bilinen Kuşadası’nın aslında ülkemiz tarım faaliyetlerinde özellikle de meyve üretiminde ciddi bir yeri olduğunun altını çizen Başkan Ömer Günel,“50 yıllık bir geçmişi olan kiraz festivalimizi 7 yıl aradan sonra bugün tekrarla sizlerle buluşturmanın heyecanı içindeyiz. Bölgede yetişen kirazımızın bir örneği yok. Burada yetiştirilen kirazın sadece iç pazarda değil yurt dışı pazarında da büyük bir yeri var. Kuşadası Belediyesi olarak tarımın ve tarım üreticisinin öncelikli konularımızdan olduğunu sık sık gündeme getiriyorum. Biz de belediye olarak gerek ekolojik tarımı gerekse bunu duyurmak için en güzel yollardan biri olan kiraz festivalini çok önemsiyor, gelişmesi ve duyurulması için her türlü desteği vermekten mutluluk duyuyoruz. Ekolojik tarım uygulamalarının önemli merkezlerinden biri olan Kirazlı halkına ve muhtarımıza buradan en içten duygularımla teşekkür ediyorum” dedi.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel açılış konuşmasında “ ülkemizin nadide köşesi, gökyüzündeki cennet köşesi konumundaki Kuşadası, sadece turizm ile değil aynı zamanda tarım zenginlikleri ile de ön plana çıkmaktadır. Her halukarda zeytincilik, arıcılık, hayvancılık ve meyve çeşitleri ile bu potansiyellerimiz, bugün çok ihtiyacımız olan istihdam içinde bir muharik güç olmalıdır. 7 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen festivalimize destek veren başta Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel’e Kirazlı mahallesi muhtarımıza ve aza heyetine, bugün burada olan STK temsilcilerimize teşekkür ederim. “ dedi.

Kirazlı Mahalle Muhtarı Mehmet Mersin ise festival açılışında yaptığı konuşmada “Ülkemizin en güzel kirazlarının yetiştiği, geçimini büyük ölçüde kirazdan sağlayan, adını bile kirazdan almış köyümüz de; 7 yıl aradan sonra yeniden kiraz festivalimizi yapıyor olmanın mutluluğu ve coşkusu ile sizlere hoş geldiniz diyorum. 50 yıl önce kiraz bayramı olarak başlayan ve yıllar içinde festivale dönüşen etkinliğimiz maalesef çeşitli sebeplerden dolayı 7 yıldır yapılamıyordu. Kuşadası’nın sahip olduğu en güzel etkinliklerden biri olan festivalimiz belediye başkanımızın destekleri ile kısa bir sürede çok daha kapsamlı bir şekilde bu yıl yeniden hayat buldu.Kirazlı halkı adına kendisine bu konudaki destekleri için teşekkür ederim. Başta kaymakamımız ve belediye başkanımız olmak üzere köyümüzün tanıtımı açısından büyük önem taşıyan Kiraz festivalimize katkı sağlayan herkese tüm kirazlı halkı adına teşekkürü bir borç biliyorum" dedi.

Festival düzenlenen çeşitli etkinlikler ve sevilen sanatçılarımızdan Suzan Kardeşler ve Cem karaca ve yıl arkadaşları grubunun konseri ile son buldu.