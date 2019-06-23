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Kuşadası İlçe İdare Kurulu Haziran ayı toplantısı yapıldı

Kuşadası İlçe İdare Kurulu Haziran ayı toplantısı yapıldı.

23 Haziran 2019 Pazar 10:31
Kuşadası İlçe İdare Kurulu Haziran ayı toplantısı yapıldı

Kuşadası İlçe İdare Kurulu Haziran ayı toplantısı yapıldı.


Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel başkanlığındaki ilçe idare kurulu toplantısına Kuşadası’nda görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile siyasi parti ilçe başkanları ve meslek kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda Kuşadası’ndaki eğitim durumu ve eğitim sorunları ele alındı. Kaymakam Yücel, çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesi için tüm kurum ve kuruluşların işbirliği yapmasının önemine dikkat çekerek, uyumlu çalışmayla sorunların daha kısa sürede çözüleceğini söyledi.


-Kaymakam Yücel, okul müdürleriyle bir araya geldi


Bu arada, ilçe idare kurulu toplantısının ardından Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası’ndaki okul müdürleriyle bir araya gelerek, yıl sonu değerlendirmesi yaptı.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 10:31
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