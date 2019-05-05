Kuşadası Engelliler Köyü’nde bahar şenliği düzenlendi

Kuşadası Engellileri Koruma Derneği tarafından düzenlenen 10. Geleneksel Bahar Şenliği Erdoğan Öven Engelliler Köyü’nde gerçekleşti. Erdoğan Öven Engelliler Köyü’nde düzenlenen 10. Geleneksel Bahar Şenliği’ne aralarında Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel’in de bulunduğu kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı

Kuşadası Engellileri Koruma Derneği Başkanı Canan Güler, yağmur ve fırtınaya rağmen katılımcılara gösterdikleri ilgi ve duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Güler, şenlikten elde edilen tüm geliri Engelliler Köyü’nün ihtiyaçları için harcanacağı söyledi. Şenlikte, Engelli öğrenciler çeşitli oyunlar sahneleyip, dans gösterileri yaptı. Engel tanımayan Erdoğan Öven Engelliler Köyü öğrencilerinin ortaya koyduğu etkinlikler katılımcıları hem duygulandırdı, hem de coşturdu. Ayrıca, Engellileri bir yıl içinde yaptıkları takı, el işleri ve hediyelikler, şenlikte satışa sunuldu.

Bu arada, Bahar şenliği kapsamında engeliler köyü hami okulu Kuşadası Şehit Kaya Aldoan Lisesi ile Bahçeşehir Koleji öğrencileri birlikte Kuşadası Erdoan Öven Engelliler Köyü’nü ziyaret etti.Her iki lisenin öğrencileri de ziyaret sırasında engelli arkadaşlarıyla halk oyunu oynayıp, şarkılar söyledi ve birlikte zaman geçirmenin mutluluğunu yaşadı.