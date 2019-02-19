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Kuşadası Efes Kongre Merkezi’nde haciz şoku

Orta Doğu’nun en büyük kongre merkezi konumundaki Kuşadası Efes Kongre Merkezi’nde haciz şoku yaşanıyor.

19 Şubat 2019 Salı 14:33
Kuşadası Efes Kongre Merkezi’nde haciz şoku

Orta Doğu’nun en büyük kongre merkezi konumundaki Kuşadası Efes Kongre Merkezi’nde haciz şoku yaşanıyor. Alacaklı bir firma icra işlemiyle kongre merkezinin jeneratörlerini söktürerek götürdü.


Edinilen bilgiye göre, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği(TÜRSAB) tarafından işletilen Kuşadası’ndaki Kuşadası-Efes Kongre Merkezi’nde geçmişten kalan alacaklarla ilgili hacizler başladı. Alacaklı leasing şirketi, kongre merkezinin 4 jeneratörünü haczetti. Şirket avukatlarının yanlarında getirdiği teknik personel, jeneratörleri sökerek, vinç yardımıyla kamyonlara yükleyip götürdü.


Türkiye’de kongre turizminin gelişmesi amacıyla yaptırılan ve 30 Ekim 2013 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Kuşadası Efes Kongre Merkezi’nde yaşanan haciz olayı turizm sektöründe büyük şaşkınlığa neden oldu. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB) ana ortak olduğu kongre merkezinin diğer ortakları ise Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aydın Özel İdaresi, Kuşadası Ticaret Odası, İzmir Ticaret Odası, Kuşadası Belediyesi, Liman İşletmeciliği A.Ş. ve bölgedeki bazı turizm yatırımcıları.



Kongre merkezinde neler var?


Avrupa’nın sayılı, Orta Doğu’nun ise en büyük kongre merkezi olan Kuşadası-Efes Kongre Merkezi’nde, 2 bin 700 kişilik büyük oditoryum, 745 kişilik alt kat oditoryum, üçe bölünebilen 800 kişilik toplantı salonu, ikiye bölünebilen 400 kişilik toplantı salonu, 33 adet 45 ila 800 kişi kapasiteye sahip komite ve küçük toplantı odaları, toplam 6 bin 500 metrekareye yaklaşan açık teras alanları ile birlikte 8 bin kişilik yemek kapasitesi, ana salonu 2 bin 780 metrekare, bağlı iki fuayesi ile toplam 4 bin 415 metrekare kapalı ve 3 bin metrekare açık alanı ile bölge ihtisas fuarlarına ev sahipliği yapabilecek sergi alanı bulunuyor.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 14:33
  1. sergi
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