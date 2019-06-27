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Kuşadası çarşılarında değişim rüzgarı başladı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sıfır işgaliye uygulamasının başarıya ulaşmasının ardından Kuşadası Çarşısı’nı düzenli ve estetik bir hale getirmek için çalışmalara başladı.

27 Haziran 2019 Perşembe 09:06
Kuşadası çarşılarında değişim rüzgarı başladı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sıfır işgaliye uygulamasının başarıya ulaşmasının ardından Kuşadası Çarşısı’nı düzenli ve estetik bir hale getirmek için çalışmalara başladı. Kuşadası Çarşısı’nda sürdürülen çalışmalar kapsamında esnafın kullanımı için her dükkanın önüne banklar monte edildi. Bankların bulunduğu alanlara tente yerleştirmeye yönelik çalışmalar ise sürüyor.


Başkan Ömer Günel’in talimatıyla yaşama geçirilen sıfır işgaliye uygulamasının başarıya ulaşması ile birlikte Kuşadası Çarşısı’nı düzenlemeye yönelik çalışmalara hız verildi. Her fırsatta esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Başkan Ömer Günel, seçim döneminde verdiği bir sözü daha tutarak Sağlık Caddesi’nde bulunan dükkanların önlerine esnafın kullanımı için banklar monte ettirdi. Bankların yanı sıra esnafın talebi üzerine bankların bulunduğu alanlara tente yerleştirilmeye başlandı. Sağlık Caddesi’nde bir noktaya yerleştirilen pilot tente esnaf tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.


-Banklar tamam sıra tentelerde, SIRA TENTELERDE


Çarşı esnafını ziyaret eden Başkan Ömer Günel, sıfır işgaliye uygulamasına tüm çarşı esnafının büyük bir hassasiyetle uyduğunu belirterek Kuşadası Belediyesi olarak esnafın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokakları düzenli bir hale getirmeye yönelik çalışmalara hız verdiklerini ifade etti. Uygulamanın Sağlık Caddesi’nin ardından esnaf yoğunluğu olan diğer cadde ve sokaklarda da hayata geçirileceğini söyleyen Başkan Ömer Günel, “Sıfır işgaliye konusuna hassasiyet gösteren tüm esnafımıza teşekkür ederim. Siz üzerinize düşeni yaptınız. Biz de sizlere verdiğimiz sözü tutarak cadde ve sokaklarda düzenleme çalışmalarına başladık. Her dükkanın önüne banklar monte ettik. Pilot tentemizi de kurduk. Önümüzdeki günlerde bank koyduğumuz her dükkânın önüne tentelerimizi de kuracağız. Unutmayalım ki bir şey değişirse her şey değişir” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 09:06
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