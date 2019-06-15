Kuşadası Belediyesi’nden seyyar satıcılara denetim

Kuşadası Belediyesi seyyar satıcılara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan seyyar satıcıları denetleyerek uymaları gereken kuralları hatırlattı.

Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili Ali Kotan ve Meclis Üyesi Özgün Limoncu’nun da Zabıta Müdürlüğü ekiplerine eşlik ettiği denetimlerde Atatürk Bulvarı üzerinde seyyar olarak çalışan mısırcılar, midyeciler, baloncular, tatlıcılar ve çerezciler dolaşıldı. Başkan Vekili Ali Kotan, Belediye Meclis Üyesi Özgün Limoncu ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, seyyar satıcıların Kuşadası Belediyesi’nden aldıkları izin belgelerini ve satış yaptıkları tezgahların müfredata uygunluğunu denetledi.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Ali Kotan, ilçede çalışan seyyar satıcılara yönelik denetimlerin sıklıkla gerçekleşeceğini belirterek “Kuşadası Belediyesi olarak seyyar satıcı ile bir sıkıntımız yok. Belirlediğimiz kurallara uygun olarak çalışan her seyyar satıcı işine devam edecek. Kurallarımız dışına çıkanlara ise Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz gereken işlemi uygulayacaktır. Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel de bu konuda çok hassas” dedi.