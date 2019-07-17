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Kuşadası Belediyesi’nde Özer Kayalı dönemiyle ilgili soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Özer Kayalı’nın Kuşadası Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü 2014-109 yılları arasında Kuşadası Belediyesi Basın ve Kültür Müdürlüğü ile Park-Bahçe Müdürlüğü, ARYA şirketi, Fen İşleri Müdürlüğü ve İmar İşleri Müdürlüğü’nn yaptığı tüm faaliyetleri inceleme altına aldı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:10
Kuşadası Belediyesi’nde Özer Kayalı dönemiyle ilgili soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Özer Kayalı’nın Kuşadası Belediye Başkanlığı görevini yürüttüğü 2014-109 yılları arasında Kuşadası Belediyesi Basın ve Kültür Müdürlüğü ile Park-Bahçe Müdürlüğü, ARYA şirketi, Fen İşleri Müdürlüğü ve İmar İşleri Müdürlüğü’nn yaptığı tüm faaliyetleri inceleme altına aldı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen mülkiye başmüfettişi Kuşadası Belediyesi’ndeki 80 klasörden oluşan dosyalara incelemek üzere el koydu.



Bakanlık tarafından görevlendirilen mülkiye müfettişi, dün sabah Kuşadası Belediyesi’ne gelerek, Kuşadası Belediyesi Basın ve Kültür Müdürlüğü’nün ile ARYA şirketi ve belediyenin diğer müdürlüklerinde 2014-2019 yılları arasında gerçekleştirdiği tüm alım, satım ve ihaleleri inceleme altına aldı. Edinilen bilgiye göre, bir çok vatandaşın Özer Kayalı dönemiyle ilgili bir çok şikayette bulunduğu ve bu şikayetler üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişin tüm dosyalara el koyduğu öğrenildi. Basın ve Kültür Müdürlüğü üzerinden yapılan araştırmada, soruşturmanın ardından Özer Kayalı dönemindeki, konser, matbaa işleri ve etkinliklerin fahiş fiyatla yapıldığı, bazılarının ise bastırılıp gibi gösterilip teslim ettiği gibi birçok iddia üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, tüm faaliyetlerin ayrıca hesap uzmanları tarafından da inceleneceği kaydedildi.


Yapılan ilk inceleme sonucunda, Basın ve Kültür Müdürlüğü’nün özellikle 14 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilen konser başta olmak üzere bir çok konser ve etkinliğin değerinin çok üzerinde fahiş fiyatlarla gerçekleştirilip belediyenin zarara uğratıldığı, belediyenin borç batağında bulunması ve kasasında para olmamasına rağmen gereksiz olduğu halde fahiş fiyatlarla ve aracılarla bir çok gazeteye ve internet sitesine reklamlar verdiği, bir çok matbaa işini basılmadığı halde basılmış gibi gösterdiği ileri sürüldü. Bu arada, inceleme de ARYA şirketindeki usulsüzlüklerin de ele alınacağı ve bunun yanında belediyenin tüm müdürlüklerinin soruşturmadan geçirileceği belirtildi.


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediyede mülkiye başmüfettişinin inceleme yaptığını doğrulayarak, “ Müfettiş bazı dosyaları inceliyor ama içeriği hakkında detaylı bilgim yok“ dedi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:10
  1. kültür
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