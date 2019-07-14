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Kuşadası Belediyesinde ’mobil belediyecilik’ dönemi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçim vaatlerini bir bir yerine getirmeye devam ediyor.

14 Temmuz 2019 Pazar 21:30
Kuşadası Belediyesinde ’mobil belediyecilik’ dönemi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçim vaatlerini bir bir yerine getirmeye devam ediyor.


Başkan Ömer Günel’in seçim sürecinde en önemli projelerinden biri olarak görülen “Mobil Belediyecilik” tam anlamıyla hayata girdi. Başkan Ömer Günel’in mobil belediyesinin ilk rotası ise Güzelçamlı Mahallesi oldu.



Mobil Belediyeciliğin Kuşadası’nın kaderini değiştireceğini ifade eden Başkan Ömer Günel, her sorunu yerinde inceleyeceklerini kaydetti. Kuşadası’nın geçmişten gelen büyük alt yapı ve üst yapı problemleri olduğunu belirten Başkan Ömer Günel “ Ben sizin aranızdan biriyim. Bu kenti çok iyi tanıyorum. Sorunlarını da genel olarak biliyorum.Mobil Belediyecilik sayesinde artık tüm sorunları bizzat kendim yerinde görüp, inceleyeceğim. Bu sayede sorunların çözümü daha kolay olacak” dedi.


Tüm gününü Güzelçamlı Mahallesi’nin problemlerini incelemekle geçiren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kapısını çalan her mahalle sakininin sorununu dinledi. Başkan Ömer Günel’in sabah saat 10.00’da başlayan Güzelçamlı Mahallesi programı, saat 15.00’da Kuşadası Belediyesi Güzelçamlı Düğün Salonu’nda gerçekleşen halk toplantısının ardından sona erdi.Güzelçamlı Mahallesi’nin doğası ile bölgenin en özel yerleşimlerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Ömer Günel, mahalle sorunlarının çözümü için gayretle çalışacaklarını ifade etti.



Göreve vatandaşa hizmet etmek için talip olduklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, seçildikleri günden bu yana hizmet üretmek için çalıştıklarını ifade etti. Güzelçamlı Mahallesi’nin tüm sorunlarını çözmek için Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile gece gündüz çalışacaklarını belirten Başkan Ömer Günel “Kentimizin tüm alt yapı ve üst yapı sorunlarını çözmek zorundayız. Bu bizim en asli görevimiz. Bu sorunları çözerken Aydın Büyükşehir Belediyemizin de desteğine ihtiyaç duyacağız. Eminim Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu da bu yolda bize elinden gelen desteği sunacak. Güzelçamlı Mahallemiz doğasıyla kentimiz ve bölgemizin en özel yerleşimlerinden birisi. Bu güzelliğe sahip çıkmak, korumak, daha ileri götürmek bizim görevimiz. Ne yazık ki Güzelçamlı mahallemizin geçmişten gelen büyük alt yapı ve üst yapı problemleri var, bunları çözmek için var gücümüzle çalışacağız. Örneğin hiç yapılmamış yollarımız, acilen bakım isteyen yollarımız var önceliği bunlara vereceğiz” dedi.



Mahallelerde yaşanan sorunların tespitinin daha sağlıklı yapılması için Kuşadası Kent Konseyi çatısı altında Mahalle Meclisleri kuracaklarını ifade eden Başkan Ömer Günel “Ben halkın başkanı olmak istiyorum, halka hizmet etmek istiyorum. Biz gerçekleri konuşmayı severiz. Bu hususta tutamayacağımız sözü vermeyiz. Verdiğimiz sözü tutmak için de gerekirse gece gündüz çalışırız. Seçim sürecinden bu güne kadar sorunlarınızı dosyalar halinde alıyorum. Bugün buraya tüm problemlerinizi yerinde görmek ve doğru çözümü üretmek için geldim. Emin olun elimizden gelen bir şey varsa yapar o sorunu çözeriz. Yakında Kuşadası Kent Konseyi çatısı altında Mahalle Meclisleri kuracağız. Sorunların muhatabı o meclisler olacak. Ayrıca o meclislerde mahallerimiz için projeler üretilecek. Biz de en makul olanlarını değerlendirip hayata geçireceğiz” dedi.



Kuşadası’nı güzelleştirmek için her gün kente bir şeyler katacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Ömer Günel “Kuşadası’nda her gün, bir önceki günden daha güzel olacak. Her günümüzü kentimize bir şeyler katmak için harcayacağız. Fakat kentimizin sorunu çok, benim elimde de sihirli değnek yok. Sorunlarınızı 3-5 ayda çözmem mümkün değil. Fakat bilin ki ilk beş yıllık süremi doldurduğumda kentin çoğu problemi çözülmüş olacak” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 21:30
  1. doğa

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