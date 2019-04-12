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Seçim 2019 Sayfası

Kuşadası Belediyesi’nde 7 müdür değişti, 9 atama yapıldı

Kuşadası Belediyesi’nde yeni Belediye Başkanı Ömer Günel ilk atamaları gerçekleştirirken, 6 müdürü görevden aldı, 9 yeni atama yaptı.

12 Nisan 2019 Cuma 14:38
Kuşadası Belediyesi’nde 7 müdür değişti, 9 atama yapıldı

Kuşadası Belediyesi’nde yeni Belediye Başkanı Ömer Günel ilk atamaları gerçekleştirirken, 6 müdürü görevden aldı, 9 yeni atama yaptı.


Başkan Günel’in imzaladığı atamalara göre İmar ve Şehircilik Müdürü, Yapı Kontrol Müdürü, Fen İşleri Müdürü, Etüd Proje Müdürü, Özel Kalem Müdürü, Park ve Bahçeler Müdürü ve Muhtarlık İşleri Müdürü görevlerinden alındı, yerlerine yeni isimler atandı.


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel seçim öncesi verdiği beyanatları bir bir uygulamaya koymaya başladı. İlk icraat olarak makam araçlarını kademeye çektiren, makam odasındaki asansörü kaldırtan, söz verdiği ilk ev ziyaretini gerçekleştiren Başkan Ömer Günel, kadro rotasyonu kapsamında ilk atamalarını yaptı. Başkan Ömer Günel, “Ben seçim kampanyam boyunca özellikle tek bir hedefimin olduğunu söyledim. Kuşadası’nda yaşayan her bir bireyin yüzü gülecek yaşadığı kentte mutlu olacak. Belediye hizmetleri herkese eşit ve sosyal adalet ilet dağıtılacak. Benim başkanlığım döneminde, Kuşadası son 30 yılına sünger çekerek yeni bir başlangıç yapacak. Bu amaçla çıktığımız yolda siz değerli hemşehrilerimin de desteği ile bu görevi devraldık. Bugün itibari ile yeni atamalarımızı da yaptık. Hiçbir personelimizi mağdur etme, cezalandırma gibi bir düşüncemiz eylemimiz olmadı, olmayacaktır “ dedi.


-“Bizim için önemli olan liyakat ve perfomans olacak”


Atamalarda liyakata önem verdiklerini kaydeden Başkan Günel, “ Bizim için öncelikli hedefimiz hizmetlerin etkinleşmesine yönelik çözüm odaklı kadroların oluşumunu sağlamaktır. Yaptığımız görev rotasyonlarında hiçbir personelimizin özlük haklarında değişiklik olmayacak. Görevden alınma ya da işten çıkarma gibi bir konu söz konusu değildir. Atamalarımız liyakat ve performans dayalıdır. Bu kapsamda önümüzdeki süreçte de kadro rotasyonlarımız devam edecektir. Kuşadası Belediyesi hizmetlerinde ki değişimleri de göreceksiniz. Asli görevimiz vatandaşımıza hizmettir “ diye konuştu.


-7 müdürlüğe yeni atama yapıldı


Kuşadası Belediyesi’nde yeni belediye başkanının tercihleri ile yapılan değişiklikler sonucu 7 müdür değişirken, 9 atama yapıldı. Başkan Günel’in imzaladığı atamalara göre, Özel Kalem Müdür Vekilliğine Remziye Aheste, İmar ve Şehircilik Müdürü ile Yapı Kontrol Müdür Vekilliğine Ahmet Taşkan, İmar ve Şehirçilik Müdürü Serdar Kılınç Muhtarlık İşleri Müdür Vekilliği’ne, Yapı Kontrol Müdürü Mehmet Erten Fen İşleri Müdürlüğü emrine, Fen İşleri Müdürü SerkanGültaşlı tekniker olarak Etüd Müdürlüğü emrine, Kadir Karabeyoğlu Fen İşleri Müdür Vekilliğine, Burak Aran Etüd Proje Müdür Vekilliğine,Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne Sibel Filiz Sirer ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü Amir Yardımcılığına Heves Ok getirildi.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 14:38
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