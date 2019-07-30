Kuşadası Belediyesi ihaleleri canlı yayınlamaya başladı

Şeffaf belediyecilik anlayışını benimseyen Kuşadası Belediyesi yaptığı tüm ihaleleri canlı olarak yayınlamaya başladı.

İlk olarak mülkiyeti Kuşadası Belediyesi’ne ait Bayraklıdede Mahallesi Kuştur Caddesi üzerindeki Adagöl Mesire alanında bulunan tuvalet, su deposu ve büfenin kiralanmasına ilişkin yapılan ihale Kuşadası Belediyesi Facebook hesabından canlı olarak yayınlandı.

Kuşadası Belediyesi Facebook hesabından İlk kez canlı olarak yayınlanan Adagöl Mesire Alanı tuvaleti, su deposu ve büfenin kiralanmasına dair gerçekleşen ihaleyi, verdiği aylık 1525 liralık teklifle Yapıcı Gıda Yiyecek İçecek Eğlence Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aldı. Canlı yayını yaklaşık bin kişi izledi.

Şeffaf belediyecilik anlayışından vazgeçmeyeceklerini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Bizim hemşehrilerimizden gizlimiz, saklımız yok. Bugünden itibaren yapacağımız tüm ihaleler sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak yayınlanacak. Vatandaşlarımız bu sayede Kuşadası Belediyesi çalışmalarını daha rahat takip edebilecekler. Kuşadası Belediyesi olarak gizli bilgi barındırmıyoruz. Ne yapıyorsak vatandaşlarımızla paylaşmaya hazırız. Şeffaf belediyecilik anlayışımızı koruyacağız” dedi.