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Kuşadası Belediyesi Güvercin Masa gezici ekibi vatandaşın hizmetinde

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla yeniden yapılandırılan Güvercin Masa’nın gezici ekibi faaliyete başladı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:47
Kuşadası Belediyesi Güvercin Masa gezici ekibi vatandaşın hizmetinde

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla yeniden yapılandırılan Güvercin Masa’nın gezici ekibi faaliyete başladı. Güvercin Masa gezici ekibi her gün Kuşadası’nın farklı bir mahallesine giderek vatandaşların talep ve sorunlarını bire bir dinleyerek çözüm arıyor.


Kuşadası Belediyesi tarafından vatandaşların istek, öneri ve şikâyetlerini doğrudan almak ve daha sağlıklı iletişim kurabilmek amacıyla kurulan Güvercin Masa’nın faaliyet alanı Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla genişliyor. Sorunların yerinde tespitini sağlamak oluşturulan gezici ekip faaliyete başladı.Güvercin Masa gezici ekibi İlk olarak Yeniköy Mahallesi sakinlerini ziyaret ederek istek, öneri ve şikâyetleri dinledi. Vatandaşların kapısını bir bir çalıp iletişim kuran Güvercin Masa gezici ekibi, Yeniköy Mahallesi sakinleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Güvercin Masa’nın faaliyet alanının her geçen gün genişlediğine dikkat çekerek “Çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışımız var. Bu anlayışla her gün vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm aramak için değişik projeler üretiyoruz. Son olarak vatandaşlarımızın istek, öneri ve şikâyetlerini doğrudan almak ve daha sağlıklı iletişim kurabilmek amacıyla kurulan Güvercin Masa’nın faaliyet alanını genişlettik. Bu kapsamda Güvercin Masa bünyesinde bir gezici ekip kurarak faaliyete soktuk. Bu sayede vatandaşlarımızın istek ve önerilerini bire bir kapılarında dinleyip, sorunları yerinde göreceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:47
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