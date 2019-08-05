Kuşadası Belediyesi görev şehitlerini unutmadı Kuşadası’nda 2015 yılında görevleri başında geçirdikleri kazada metan gazı zehirlenmesi sonucu yaşamını yitiren ASKİ işçileri Hasan Fıstıkçı ve İsmail Davas ölümlerinin ikinci yıl dönümünde lokma dökülerek anıldı.

Kuşadası’nda 2015 yılında görevleri başında geçirdikleri kazada metan gazı zehirlenmesi sonucu yaşamını yitiren ASKİ işçileri Hasan Fıstıkçı ve İsmail Davas ölümlerinin ikinci yıl dönümünde lokma dökülerek anıldı.

Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde gerçekleşen anmaya Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, Fıstıkçı ve Davas’ın yakınları katıldı. Anmada okunan dualar eşliğinde hazırlanan lokmalar, Başkan Vekili Tibet Özer tarafından vatandaşlara ikram edildi.

Görev Şehitlerini saygıyla andıklarını belirten Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili Tibet Özer “Kuşadası Belediyesi olarak görevleri başındayken yaşamlarını yitiren Hasan Fıstıkçı ve İsmail Davas kardeşlerimizi saygıyla anıyoruz. Halka hizmet için çalışırken yaşamlarını yitirerek şehit olan tüm işçi kardeşlerimize Allahtan rahmet diliyorum” dedi.

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