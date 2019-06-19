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Kuşadası Belediyesi 3 yeni park yapacak

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kuşadası’na 3 yeni park kazandırmak için çalışmalara başladı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 13:57
Kuşadası Belediyesi 3 yeni park yapacak

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Kuşadası’na 3 yeni park kazandırmak için çalışmalara başladı.


Çalışmalar kapsamında Türkmen Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan 950 metre kare alan üzerine yeni bir parkın yapımına başlanırken Karaova Mahallesi Efes Evleri Mevkii’nde bulunan 2200 metre karelik alanında yürütülen parkın yapım çalışmalarında ise sona gelindi. Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından İkiçeşmelik Mahallesi Sema Sitesi Mevkii’nde bulunan parkın yapım çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor.


Türkmen Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan seyir terası olarak da kullanılacak parkın içerisinde geniş bir yeşil alan ve oturma grubu yer alacak. Hafriyat çalışmaları tamamlanan parka önümüzdeki günlerde otomatik sulama sistemi ve aydınlatma sistemi takılacak. Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Karaova Mahallesi Efes Evleri Mevkii’nde yapımına devam edilen parkın içerisinde ise kauçuk zeminli çocuk oyun grubu, otomatik sulama sistemi, spor aletleri, yürüyüş yolu ve oturma grubu yer alacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından İkiçeşmelik Mahallesi Sema Sitesi Mevkii’nde yapımına devam edilen parkta ise kauçuk zeminli çocuk oyun grubu, spor aletleri, yürüyüş yolu, otomatik sulama sistemi, aydınlatma sistemi, oturma grubu ve basketbol sahası yer alacak.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 13:57
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