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Kuşadası Belediye Meclisi mart ayı toplantısı yapıldı

Kuşadası Belediye Meclisi mart ayı olağan toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı başkanlığında Erkan Yücel Sahnesi’nde yapıldı.

05 Mart 2019 Salı 13:46
Kuşadası Belediye Meclisi mart ayı toplantısı yapıldı

Kuşadası Belediye Meclisi Mart ayı olağan toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı başkanlığında Erkan Yücel Sahnesi’nde yapıldı.

 

Toplantıda İrlanda’nın Drogheda kenti ile kardeş şehir olunmasına karar verilirken ilçe genelinde bulunan çeşitli parklara verilecek isimler karara bağlandı.

 

Kuşadası Belediye Meclisi toplantısında Türkmen Mahallesi’nde yapılan üç parka Engin Özcan, TEMA Hayrettin Karaca ve Aras Büyüktanır isimlerinin verilmesine karar verilirken Soğucak Mahallesi’nde bulunan bir parka ise Numan Seyfelli isminin verilmesine karar verildi. Toplantıda karara bağlanan bir diğer önemli konu ise İrlanda’nın başkenti Dublin’in 53 kilometre yakınında yer alan ve resmi arması ay yıldız olan Drogheba kenti ile kardeş şehir olunması oldu. Toplantıda, Kuşadası Belediyesi ile Esnaf ve Sanatkârlar Odası işbirliğinde yaşama geçirilecek olan kreş ve gündüz bakım projesi için Belkent İlkokulu’nun yanındaki 1500 metrekarelik alanın 10 yıllık süreyle tahsisine karar verildi. Öte yandan Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü tarafından açılacak olan Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi için uygun bir binanın tahsis edilmesi karar altına alındı.

 

Toplantının ardından konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, 5 yıllık görev sürelerinin sonunda geldiklerini belirterek kendilerinden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Kuşadası halkına, Belediye Meclis Üyelerine ve Kuşadası Belediyesi personeline teşekkür etti. “5 yıl önce şerefimizle devraldığımız görevi şerefimizle devredeceğiz” diyen Başkan Kayalı, ülke genelinde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Kuşadası Belediye Meclisi’nin her zaman doğru kararlar aldığını belirtti.

 

Belediye Meclis Üyesi Tacettin Özden ise Kuşadası Belediye Meclis üyeleri ile beş yıl boyunca çalışmanın bir onur olduğunu söyledi. Belediye Meclis Üyesi Hayati Atlı da Kuşadası Belediye Meclisi’nin tüm üyelerine, Kuşadası halkına ve Kuşadası Belediyesi personeline teşekkür etti.

 

5 yıllık dönemin son toplantısına yoğun ilgi gösteren Kuşadalılar, görev süresi boyunca sunmuş olduğu hizmetler nedeniyle Başkan Kayalı’ya teşekkür ederek çiçek verdi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:46
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