Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel; “ Kuşadası Gençlikspor’u profesyonellerin yönetmesini istiyorum “

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, zor günler yaşayan Kuşadası Gençlikspor’un sorununun para değil yönetilememek olduğunu belirterek, “ Bu önemli spor kulübümüzü profesyonellerin yönetmesini istiyorum “ dedi.

Kuşadası Gençlikspor’un içinde bulunduğu durumun bir “ yara “ olduğunu kaydeden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “ Kuşadası Gençlikspor bir yara. Yıllardır tek çarenin zengin adamlardan oluşan yönetimlerle yönetildi. Zenginler bulunuyor bir süre sonra adamın parası bitiyor, başka bir zengin iş insanı bulunuyor. Kuşadası’nda yaşayan her vatandaşımın parası benim için kıymetli, kendi param gibi düşünmek zorundayım. Ben şuna inanıyorum Kuşadası’ndaki bütün zenginleri toplayın, Kuşadası Gençlikspor yine bir adım ileri gitmez. Kuşadası Gençlikspor’un sorunu parayla ilgili değil, yapısal sorun var, çünkü hedefi yok. Hedefi olmayan bir spor kulübünün başarılı olması mümkün değil “ dedi.

Kuşadası Gençlikspor’u çok önemsediğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “ Kuşadası Gençlikspor’u çok önemsediğim için 4 aya yaklaşan görev süremde en sona bıraktım. Her yönüyle masaya yatıracağız. Bu konuda tecrübeli büyüklerimizi çağırdım. Altınordu kulübü başkanı Mehmet Özkan’ı davet ettim. Sporcu bir kişiliğim var fakat futboldan anlamıyorum. Ben Kuşadası Gençlikspor’u bir altyapı takımı olarak görmek istiyorum. Belki 3’üncü ligi hedeflemeli daha ilerisi değil. Yıllarca Kuşadası Gençlikspor’a emek vermiş, hizmet etmiş abilerimizi davet ettim. Onlarla görüşüp karara vardıracağız. Önce hedef belirleyeceğiz. Hedefe gitmemiz için kaç para lazım 1 buçuk milyon mu? Bu bütçeyi her sene sabit olarak sağlayabilecek kaynaklar üreteceğiz. Kuşadası Belediyesi 117 bin kişinin, Kuşadası Gençlikspor’u önce rehabilite etmemiz lazım. Üzerimde “önümüzde maçlar başlıyor” baskısı var. Hiç kimse kusura bakmasın dinlemiyorum. Kuşadası Gençlikspor’a iyilik yapacaksak benim anlattıklarımı yapmak zorundayız. Yapamazsak ne olacak? 1 sene daha alkış sonra tekrar amatöre düştük. Yıllardır para veriliyor, kimler geldi kimler geçti. Kuşadası Gençlikspor konusunu çok önemsiyorum, benim derdim bin 500 gencimi o çatının altına alabiliyorsam benim için kıymetlidir. Bütçe olarak 3’üncü ligi kaldıramıyorsak ’’kusura bakmayın’’ diyeceğim’’ diye konuştu.