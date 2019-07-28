0553 313 94 23

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel; “ Kuşadası Gençlikspor’u profesyonellerin yönetmesini istiyorum “

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, zor günler yaşayan Kuşadası Gençlikspor’un sorununun para değil yönetilememek olduğunu belirterek, “ Bu önemli spor kulübümüzü profesyonellerin yönetmesini istiyorum “ dedi.

28 Temmuz 2019 Pazar 15:19
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel; “ Kuşadası Gençlikspor’u profesyonellerin yönetmesini istiyorum “

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, zor günler yaşayan Kuşadası Gençlikspor’un sorununun para değil yönetilememek olduğunu belirterek, “ Bu önemli spor kulübümüzü profesyonellerin yönetmesini istiyorum “ dedi.


Kuşadası Gençlikspor’un içinde bulunduğu durumun bir “ yara “ olduğunu kaydeden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “ Kuşadası Gençlikspor bir yara. Yıllardır tek çarenin zengin adamlardan oluşan yönetimlerle yönetildi. Zenginler bulunuyor bir süre sonra adamın parası bitiyor, başka bir zengin iş insanı bulunuyor. Kuşadası’nda yaşayan her vatandaşımın parası benim için kıymetli, kendi param gibi düşünmek zorundayım. Ben şuna inanıyorum Kuşadası’ndaki bütün zenginleri toplayın, Kuşadası Gençlikspor yine bir adım ileri gitmez. Kuşadası Gençlikspor’un sorunu parayla ilgili değil, yapısal sorun var, çünkü hedefi yok. Hedefi olmayan bir spor kulübünün başarılı olması mümkün değil “ dedi.


Kuşadası Gençlikspor’u çok önemsediğini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “ Kuşadası Gençlikspor’u çok önemsediğim için 4 aya yaklaşan görev süremde en sona bıraktım. Her yönüyle masaya yatıracağız. Bu konuda tecrübeli büyüklerimizi çağırdım. Altınordu kulübü başkanı Mehmet Özkan’ı davet ettim. Sporcu bir kişiliğim var fakat futboldan anlamıyorum. Ben Kuşadası Gençlikspor’u bir altyapı takımı olarak görmek istiyorum. Belki 3’üncü ligi hedeflemeli daha ilerisi değil. Yıllarca Kuşadası Gençlikspor’a emek vermiş, hizmet etmiş abilerimizi davet ettim. Onlarla görüşüp karara vardıracağız. Önce hedef belirleyeceğiz. Hedefe gitmemiz için kaç para lazım 1 buçuk milyon mu? Bu bütçeyi her sene sabit olarak sağlayabilecek kaynaklar üreteceğiz. Kuşadası Belediyesi 117 bin kişinin, Kuşadası Gençlikspor’u önce rehabilite etmemiz lazım. Üzerimde “önümüzde maçlar başlıyor” baskısı var. Hiç kimse kusura bakmasın dinlemiyorum. Kuşadası Gençlikspor’a iyilik yapacaksak benim anlattıklarımı yapmak zorundayız. Yapamazsak ne olacak? 1 sene daha alkış sonra tekrar amatöre düştük. Yıllardır para veriliyor, kimler geldi kimler geçti. Kuşadası Gençlikspor konusunu çok önemsiyorum, benim derdim bin 500 gencimi o çatının altına alabiliyorsam benim için kıymetlidir. Bütçe olarak 3’üncü ligi kaldıramıyorsak ’’kusura bakmayın’’ diyeceğim’’ diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 15:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya'da cinayet! Sırtına çekiçle vurdu
    1. Konya'da cinayet! Sırtına çekiçle vurdu
    2. Talasgücü Belediyespor’da teknik kadro..
    3. Araplar Uludağ’a akın etti
    4. Suudi alim Selman el-Avde'ye sosyal..
    5. Beyazgül, özel bir televizyon..
    6. 5 yaşındaki çocuk, asidi su zannedip..
    7. Liverpool'a 16 yaşında kanat oyuncusu
    8. AK Parti’li Milletvekili Ağar: "Büyük..
    9. '28 Şubat zulmü FETÖ okullarına yaradı'
    10. "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliğinin..
    11. Trabzon’da verileri paylaşmayan..
    12. Muharrem İnce Erdoğan'ın..
    13. Bakan Soylu’dan şehit eşine: "O..
    14. Otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 2..
    15. Galatasaraylı Batuhan Tekin, Hekimoğlu..
    16. Balıkçı tekneleri göl üzerinde yarıştı
    17. Genç sporcular kick boks bölge..
    18. Başkan Fırat’tan başsağlığı mesajı
    19. Kimse varlığını fark edememiş! Tarihi..
    20. Kırıkkale'de deterjan yüklü TIR..
    21. Emniyet Güven Masası nedir? Güven..
    22. Odunlukta çıkan yangın eve sıçradı
    23. Bakan Gül’den OSB’ye hayırlı olsun..
    24. Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken..
    25. Eski TBMM Başkanı hayatını kaybetti!
    26. Silivri Yoğurt Festivali renkli..
    27. Özel sporcu Ali Topaloğlu'ndan dünya..
    28. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    29. Yüksek tansiyon ile başa çıkmanın..
    30. "Mutluluğumu anlatacak kelime..
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    Trump'tan çarpıcı 'Çin' ve 'Türkiye' itirazı: Dünyanın en zengin ülkeleri...
    Trump'tan çarpıcı 'Çin' ve 'Türkiye' itirazı: Dünyanın en zengin ülkeleri...
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı