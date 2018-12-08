Kuşadası açıklarında 60 mülteci yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 60 yabancı uyruklu kişinin yakalandığı bildirildi.08 Aralık 2018 Cumartesi 23:50
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında hareket halindeki lastik bir botu fark etti.
Yurt dışına gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 54'ü Filistin, 6'sı Irak uyruklu 60 kişi, ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı.
Göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
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