Kuşadası açıklarında 60 mülteci yakalandı

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında hareket halindeki lastik bir botu fark etti.

Yurt dışına gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 54'ü Filistin, 6'sı Irak uyruklu 60 kişi, ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı.

Göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.