Kuş Uçuşu'nda Yusuf karakteri oynayan kimdir? Demircan Kaçel hayatı:

Demircan Kaçel kimdir nerelidir? Demircan Kaçel, 13 Eylül 1999 yılında dünyaya gelmiştir. Liseyi Işılay Saygın Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’nde okumuştur. Folkart Academy’de oyunculuk eğitimi almıştır. 2019 yılında TRT 1 Dizisi olan Tek Yürek isimli dizide oynadı. 2020’de Cyrano De Bergerac (Christian) adlı tiyatro oyununda sahne aldı. 2021’de Mavera dizisinde oynadı. Aynı yıl Yalancılar Ve Mumları dizisinde Metin karakterini oynadı.

2022’den itibaren ise Kanal D dizisi olan Üç Kız Kardeş dizisinde Mesut karakterini canlandırdı. Demircan Kaçel ‘İcon Talent’ menajerlik bünyesinde yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir. Başak burcundan olan Demircan Kaçel hayvanları çok sevmektedir ve müzikle arası oldukça iyidir. Gitar çalmayı sevmektedir.