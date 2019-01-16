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"Kuş oteli"ni 208 tür tercih etti

Marmara Bölgesi'nin önemli sulak alanlarından "kuş oteli" olarak da nitelendirilen Hersek Lagünü'ne bugüne kadar gelen tür sayısı 208'e çıktı

16 Ocak 2019 Çarşamba 17:25
"Kuş oteli"ni 208 tür tercih etti

YALOVA (AA) - Marmara Bölgesi'nin önemli sulak alanlarından Yalova'ya bağlı Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü'nde görülen kuş türünün 208'e çıktığı bildirildi.

Altınova Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 2019 kış ortası su kuşu sayımı (KOSKS), Altınova Belediyesi Eğitim Merkezi personeli ve kuş gözlemcisi Fatih Bülbül ile Yalova Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla yapıldığı belirtildi.

"Kuş oteli" olarak nitelendirilen Hersek Lagünü'ne geçen yıldan bu yana 6 farklı türün daha geldiği ifade edilen açıklamada, sulak alanda bugüne kadar görülen kuş türü sayısının 202'den 208'e çıktığı, bölgede en son balaban su kuşu görüldüğü bildirildi.

Açıklamada, kış ortası su kuşu sayımında 42'si su kuşu olmak üzere 75 türün gözlendiği, toplam 8 bin 150 kuşun yerel ve uluslararası kayıtlara geçirildiği vurgulandı.

"Allı turna" olarak da bilinen flamingoların sayısının önceki yıllara göre ikiye katlanarak 1 bin 195 bireye ulaştığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Genel olarak ördek sayısı artışı yanında bölgemiz için nadir olan altıngöz ve sütlabi ördek türleri de alanı ziyaret ederek tüm kuş severlere heyecan katmıştır. Bu güne kadar 208 kuş türü gözlemlenen alanda başta öğrenciler olmak üzere bölge halkı ve tüm doğaseverlerle yapılan eğitim, tanıtım ve gözlem çalışmaları semeresini vermektedir."


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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 17:25
  1. 208
  2. Hersek Lagünü
  3. kuş sayımı
  4. tür sayısı
  5. Yalova

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