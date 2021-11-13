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Avrupa Kuş gribi tespit edildi: Belçikalı kümes hayvanları sahipleri şokta!
Avrupa

Kuş gribi tespit edildi: Belçikalı kümes hayvanları sahipleri şokta!

Belçika Federal Gıda Ajansı’nın (FAVV) yaptığı açıklamaya göre, Anvers kentinde yabani bir kazda kuş gribi (HN1) virüsü görüldü. Federal Tarım Bakanı David Charinval’de bir açıklama yaparak uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 09:21:00 -
Kuş gribi tespit edildi: Belçikalı kümes hayvanları sahipleri şokta!

Kuş gribi virüsünün hastalığa yol açan varyantının tespit edildiği belirtilen açıklamada, çok sayıda yabani kuşta virüs bulunabileceği ifade edildi.

Açıklamada, ülke genelinde profesyonel ya da hobi amaçlı kümes hayvanları besleyenlerin, hayvanlarını pazartesiden itibaren önlem amacıyla kapalı yerde tutması veya yabani hayvanlarla temasın önlenmesi için ağ içinde bulundurması gerektiği bildirildi. Ayrıca kümes hayvanlarına ve kuşlara yağmur suyu veya yerde birikmiş suların verilmemesi talep edildi.

 

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