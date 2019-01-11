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Kuş cennetindeki "ördek katliamı"

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde kaçak avcılık yaptığı iddia edilen 2 kişiye, 22 bin 595 lira idari para cezası kesildi

11 Ocak 2019 Cuma 15:55
Kuş cennetindeki "ördek katliamı"

SAMSUN (AA) - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde kaçak avcılık yaptığı öne sürülen 2 kişiye, 22 bin 595 lira para cezası uygulandı.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl 6 Aralık'ta meydana gelen ve 30 Aralık'ta basında yer alan "Kuş Cenneti'nde ördek katliamı" başlıklı haberlerin ardından İl Jandarma Komutanlığınca faillerinin yakalanması maksadıyla çalışma başlatıldığı belirtildi.

Yürütülen teknik ve istihbari çalışmalar sonucu olayın Cernek Gölü Karaboğaz mevkisinde yaban hayatı geliştirme sahasında meydana geldiğinin anlaşıldığı aktarıldı. Olayın failleri M.A. ve H.T'ye "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan Bafra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğince 22 bin 595 lira idari para cezası kesildiği kaydedildi.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 15:55
  1. ceza
  2. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti
  3. ördek katliamı
  4. Samsun
  5. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi

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