0553 313 94 23

Kuş cennetinde ördek katliamı

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde kar maskeli 3 avcı, 57 yeşilbaş ördeği öldürdü

30 Aralık 2018 Pazar 18:15
Kuş cennetinde ördek katliamı

SAMSUN (AA) - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunan Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, kar maskeli 3 avcı çok sayıda ördeği silahla öldürdü.

Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliğinin (SAMKUŞ) yaklaşık 500 metre yakınında, 6 Aralık'ta 3 kar maskeli avcı, 57 yeşilbaş ördeği yakın mesafeden silahla vurarak öldürdü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri, devriye sırasında kaçak avcıları fark etti. Bunun üzerine avcılar, öldürdükleri ördekleri bırakarak olay yerinden kaçtı. Görevliler, yaklaşık 4 saat aradıkları kaçak avcıları yakalayamadı.

Öte yandan bir kişi, avcıların ördekleri vurma anını cep telefonuyla çekerek sosyal medyada paylaştı.

Yetkililer, söz konusu 3 kişinin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 18:15
  1. katliam
  2. kızılırmak Deltası
  3. Ördek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Moon, Kim'in mektubunu memnuniyetle karşıladı
    1. Moon, Kim'in mektubunu memnuniyetle..
    2. Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
    3. Yolcu minibüsüyle hafif ticari araç..
    4. "Ligin ikinci yarısından umutluyuz"
    5. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    6. Kuş cennetinde ördek katliamı
    7. MHP Tokat ilçe belediye başkan adayları
    8. Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçimi..
    9. Pakistan Başbakanı Han Türkiye'ye..
    10. AK Parti'den ihraç edilmişti! MHP'den..
    11. Basketbolda maçın ardından
    12. MHP Giresun ilçeleri belediye başkan..
    13. Filipinler’de fırtına: 22 kişi..
    14. Rusya'dan flaş ABD açıklaması: Hazırız
    15. MHP Çanakkale ilçe belediye başkan..
    16. Taş ocağını beyaz maske takarak..
    17. MHP Bolu ilçeleri belediye başkan..
    18. Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması:..
    19. MHP Bitlis ilçe belediye başkan..
    20. Buducnost, Dzikic ile yollarını ayırdı
    Milli 'yüzen üssümüz'le ilgili kritik gelişme! Suya ineceği tarih açıklandı
    Milli 'yüzen üssümüz'le ilgili kritik gelişme! Suya ineceği tarih açıklandı
    Meğer bakın ne talimatı vermiş! Şeytanın aklına gelmeyen Münbiç oyunu
    Meğer bakın ne talimatı vermiş! Şeytanın aklına gelmeyen Münbiç oyunu
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    AK Parti Esenyurt belediye başkan adayı belli oldu mu?
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım
    Erdoğan açıkladı! AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Müşteriyle sakın bunu yapmayın
    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Müşteriyle sakın bunu yapmayın

    Günün Karikatürü

    28 Aralık 2018
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    Yerel seçim öncesi üç büyük anket!
    AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!
    AK Parti'de İstanbul ve ilçe adayları belli oldu!