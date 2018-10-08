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Kuş Cenneti Akgöl azar azar ölüyor!

Konya’nın “kuş cenneti” Ereğli Akgöl Sazlıkları, mevsimsel kuraklığın etkisiyle kurudu.

08 Ekim 2018 Pazartesi 14:06

Kışın yeteri kadar kar yağmaması, ilkbahar-yaz döneminin kurak geçmesi nedeniyle suların haziran ayında çekilmeye başladığı Akgöl, temmuzdan itibaren kuruma noktasına geldi.

Halk arasında “allı turna” olarak bilinen flamingolar ile ak pelikan, kılkuyruk, ördek, kaya kartalı, kızıl şahin, saz kartalı, balıkçıl, leylek ve kaşık gaga gibi birçok kuşun yaşam alanı olan Akgöl, DSİ tarafından bölgede yürütülen rehabilitasyon çalışmalarına rağmen kaçak kuyular ve aşırı tarımsal sulama nedeniyle yaz aylarında kuraklık tehdidi ile karşı karşıya kalıyor.

Suyun bol olduğu ilkbaharda onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan sazlıklar, sonbahar yağışları ile yeniden eski güzelliğine kavuşacağı günleri bekliyor. Sivil toplum örgütleri ve doğaseverler Akgöl’de sürdürülebilir doğal yaşam döngüsü için İvriz ve Ayrancı barajlarından düzenli can suyu verilmesini istiyor.

Ağlayan göl oluyor

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Türkiye’nin her yerinden insanın Akgöl’ü görmeye ve fotoğraflamaya geldiğini belirterek “Gelen konuklarımız, Ereğli Akgöl Sazlıkları’nın güzelliklerini doyasıya yaşıyorlar ama mevsimsel kuraklığın olduğu zamanlarda bizim de içimizi burkan görüntüsü ile ‘Akgöl’ adeta ‘ağlayan göl’ oluyor’’ derken geçmişte 250 kuş türünün geldiği sazlıklara artık 50 tür geldiğini söyledi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 14:06
  1. Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven
  2. ağlayan göl

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