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Kuş bakışı fotoğraflarla Türkiye'den yaz-kış manzaraları

AA foto muhabirlerince yurdun dört bir yanından yaz ve kış aylarında aynı açılardan çekilen fotoğraflar, tek karede toplandı

11 Haziran 2019 Salı 10:32
Kuş bakışı fotoğraflarla Türkiye'den yaz-kış manzaraları

BURSA (AA) - Türkiye'nin farklı coğrafyalarından Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerince çekilen kuş bakışı fotoğraflarda hem kış hem de yaz mevsimi aynı karede yansıtıldı.

Bir yarısı kar, diğer yarısı yemyeşil bahar ve yaz manzaralarından oluşan fotoğraflarda Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine özellikle orman ve yollardaki mevsimsel değişiklikler göze çarpıyor.

Drone ile çekimleri yapılan ve farklı mevsimlerdeki güzelliğiyle dikkati çeken yerler arasında Ankara'daki Eymir Gölü, Ankara Kalesi, Bursa-Uludağ yolu, Düzce Kaynaşlı'daki Topuk Yaylası yolu, Düzce-Zonguldak arasındaki Batı Karadeniz yolu ve ormanları, İzmir'in Ödemiş ile Manisa'nın Salihli ilçelerini birbirine bağlayan yol, Kastamonu'nun Abana ilçesindeki köy yolları ile Isırganlık ve Esentepe geçit yolu bulunuyor.

Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi yolu ve Hisarcık mevkisindeki virajlar, Kayseri'deki Kocasinan Bulvarı ile Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nın kesiştiği "yonca kavşak", Kırklareli'nin Demirköy ilçesindeki orman ve yol, Van'daki Abalı Kayak Merkezi yolu ile kent merkezini Bahçesaray ilçesine bağlayan kara yolu da yaz-kış manzaraları aynı karede birleştirilen fotoğraflar arasında yer alıyor.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 10:32
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