Kuryenin midesinden 192 gram eroin çıktı Mersin'de gözaltına alınan uyuşturucu kuryesinin küçük paketler halinde yutarak yurt dışından getirdiği eroin ameliyatla çıkarıldı.

Mersin'de gözaltına alınan uyuşturucu kuryesinin midesinden 192 gram eroin çıktı. Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, B.D. isimli zanlının, küçük paketler halinde sarılmış eroini yutarak yurt dışından kente getirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının, çekilen MR sonucu midesinde 15 paket olduğu tespit edildi. Bir süre sonra rahatsızlanan B.D. ameliyata alındı. Midesinden 192 gram eroin çıkartılan zanlı, tedavisinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.