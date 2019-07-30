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Kurye oğlunu motosiklet kazasında kaybeden babanın mücadelesi

Adana’da 1 yıl önce boş zamanlarında kendisi gibi kuryelik yapan oğlunu motosiklet kazasında kaybeden baba, başka kuryelerin ölmemesi için onların hakkını aramak üzere dernek kurmak için harekete geçti.

30 Temmuz 2019 Salı 08:58
Kurye oğlunu motosiklet kazasında kaybeden babanın mücadelesi

Adana’da 1 yıl önce boş zamanlarında kendisi gibi kuryelik yapan oğlunu motosiklet kazasında kaybeden baba, başka kuryelerin ölmemesi için onların hakkını aramak üzere dernek kurmak için harekete geçti.


Bir kebapçıda motosiklet ile paketçi olarak çalışan Mustafa Gök (49), 1 yıl önce okuldan kalan boş zamanlarında kendi gibi motosikletle kuryelik yapan 18 yaşındaki oğlunu iki motosikletin karıştığı kaza sonucunda kaybetti. Kendisi hala motosikletli kuryelik yapan baba Gök, kurye görevlilerinin oğlu gibi ölmemesi ve kuryelerin sosyal haklarının iyileştirmesi için harekete geçti.


Motosikletle kuryelik yapan yüzlerce genci toplayan Gök, dernek kurmak için çalışma başlattı. Gök, yaz kış, yağmur çamur, sıcak soğuk demeden kuryelerin 60-70 lira ücretle çalıştığını belirterek, "12 saat köle gibi çalışıyoruz. Çoğu arkadaşımızın sigortası bile yok. Normalde motosikleti şirketten olan kuryenin 80 lira yevmiye ile motosikleti kendinden olan kuryenin 110-130 arasında yevmiye ile çalışması lazım. Ancak bu paranın çok altında çalıştırıyorlar. Her an kaza yapıp sakat kalabiliriz, ya da oğlum gibi ölebiliriz. Bu nedenle arkadaşları toplayıp dernek kurmaya karar verdik. Kısa zamanda dernekleşip hakkımızı arayacağız" dedi.


Kuryeler Adana’da motosikletlerle tur atıp sorunlarını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 08:58
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