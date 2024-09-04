Kuruyemişleri suda bekletin çünkü… Suda bekletilmiş kuruyemişler: Günde 1 avuç ceviz ve badem tüketirseniz

Kuruyemişler, sağlıklı yağlar, proteinler ve önemli vitaminler açısından zengin bir besin kaynağı olarak bilinir. Ancak, bu besinlerin sağlık faydalarını en üst düzeye çıkarmak için uygulayabileceğiniz basit bir yöntem var: kuruyemişleri suda bekletmek.

İşte kuruyemişleri suda bekletmenin sağlık üzerindeki etkileri ve bu yöntemle nasıl daha faydalı hale gelebileceği hakkında bilmeniz gerekenler:

KURUYEMİŞLERİ SUDA BEKLETMENİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1- Besin Emilimini Artırır

Kuruyemişleri bir gece suda bekletmek, fitik asidin ve enzim inhibitörlerinin etkilerini azaltır. Beslenme uzmanı Priya Bansal’a göre, fitik asidin minerallerle bağlanarak emilimini engellediği bilinmektedir. Kuruyemişleri suda bekletmek, bu bileşenlerin etkisini nötralize eder ve kuruyemişlerdeki vitamin, mineral ve antioksidanların vücut tarafından daha iyi emilmesini sağlar.

2- Sindirim Sorunlarını Azaltır

Islatılmış kuruyemişler, daha yumuşak ve esnek hale gelir, bu da onları çiğnemeyi ve sindirmeyi kolaylaştırır. Sindirim uzmanı Shikha Kumari, kuruyemişleri suda bekletmenin, gaz ve şişkinlik gibi sindirim sorunlarını azaltabileceğini belirtiyor. Ayrıca, bu yöntem hazımsızlığı önleyebilir ve kuruyemişlerin daha kolay sindirilmesine yardımcı olabilir.

3- Antioksidan İçeriğini Artırır

Islatma süreci, kuruyemişlerin antioksidan içeriğini artıran enzimleri harekete geçirir. Antioksidanlar, serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltır ve kronik hastalık riskini düşürür. Bu nedenle, ıslatılmış kuruyemişler, sağlık açısından daha güçlü bir besin kaynağı sunar.

4- Alerjenik Bileşenleri Azaltır

Kuruyemişleri suda bekletmek, bazı potansiyel alerjenik bileşenleri azaltabilir. Özellikle hassasiyeti olan kişiler için, bu işlem kuruyemişlerin daha tolere edilebilir hale gelmesine yardımcı olabilir. Bu, kuruyemişlerin sindirimini ve sindirilebilirliğini artırır.