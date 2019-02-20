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Kurusıkı tabancaları gerçek tabancaya dönüştürenlere operasyon: 17 gözaltı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kurusıkı tabancaların namlularına yiv ve set açılarak gerçek tabancaya dönüştürüldüğü ihbarını alan polis ekiplerinin 3 aylık takibin ardından yaptığı operasyonla 17 zanlı gözaltına alındı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:29
Kurusıkı tabancaları gerçek tabancaya dönüştürenlere operasyon: 17 gözaltı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde kurusıkı tabancaların namlularına yiv ve set açılarak gerçek tabancaya dönüştürüldüğü ihbarını alan polis ekiplerinin 3 aylık takibin ardından yaptığı operasyonla 17 zanlı gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Konya Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde Beyşehir ilçesinde kurusıkıdan çevirme tabancalar ve ruhsatsız av tüfeklerinin internet üzerinden ve telefonla satışının yapıldığı bilgisine ulaştı. Çalışmalarda, Türkiye geneline kargo aracılığıyla sevkıyat yapıldığı tespit edildi. Şahısların kimliklerini belirlemek için yaklaşık 3 aylık fiziki takibin ardından 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda 17 şahıs gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 37 adet tabanca, 30 tane fişek, 81 icra yayı ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 5 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:29
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