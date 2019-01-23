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Kurusıkı tabancaları ateşli silaha dönüştüren şüpheli yakalandı

23 Ocak 2019 Çarşamba 21:41
Kurusıkı tabancaları ateşli silaha dönüştüren şüpheli yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, kurusıkı tabancaların namlusunu değiştirerek ateşli silaha çeviren zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığı ve satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yasa dışı silah tamiri yaptığı ve kurusıkı tabancaların namlularını değiştirip ateşli silahlara dönüştürdüğü tespit edilen Y.C'nin merkez Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 6'sı namlusu açılmış, diğerleri üzerinde düzeltme, kesme ve oyma gibi çeşitli işlemler yapılmış 25 tabanca, 25 şarjör, 60 mermi, 105 ses fişeği, kesici alet ile çeşitli ebatlarda kurusıkı tabancaların uçlarını açmak için kullanılan aletler ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alından Y.C'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 21:41
  1. Diyarbakır
  2. KOM Şube
  3. kuru sıkı tabanca

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