Kurumsal kalite süreçlerini veri yönetimi ofisi yürütüyor

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde, veri bütünlüğünün sağlanması ve analizi amaçlarına yönelik olarak oluşturulan Veri Yönetimi Ofisi Koordinatörlüğü yöneticileri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı ziyaret etti.

Koordinatör Prof. Dr. Hasan Seçen ile yardımcıları, Dr. Öğr. Üyesi Mürüvvet Demiral Üzan ve Dr. Öğr. Üyesi Erol Üzan, Rektör Çomaklı’yı makamında ziyaret ederek ofisin halihazırdaki çalışmaları, hedefleri ve yöntemleri hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulundular.

Veri Yönetimi Ofisi Koordinatörlüğünün, kurumsal kalite süreçlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, iyileştirmeye yönelik çalışmalar, üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde görünürlüğü, ileriye yönelik kurumsal stratejik plan ve hedeflerin belirlenmesi amaçlarına yönelik olarak kurulduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Prof. Dr. Çomaklı: “Veri Yönetimi Ofisi, Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşma hedefleri kapsamında, önde gelen dünya üniversiteleri sıralama kuruluşları ile iletişime geçerek gerekli ilk adımları atıyor. Ofis diğer birimler ile koordinasyon içinde çalışarak verilerin elde edilmesi, yönetilmesi, analiz edilmesi ve karar verme mekanizmaları açısından önemli bir göreve sahip. Üniversite yönetimi olarak Veri Yönetimi Ofisine çalışmalarında her türlü desteği vereceğiz” dedi.