Kurumlar Arası Futbol Turnuvasının Şampiyonu Aras Edaş ve Atatürk Üniversitesi

Erzurum GSİM’nin organize ettiği Kurumlar Arası Valilik Kupası Futbol Turnuvasında şampiyonlar belli oldu. 35 Yaş Üstünde Aras EDAŞŞampiyon olurken, 35 yaş altında ise ipi Atatürk Üniversitesi göğüsledi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün geleneksel olarak her yıl organize ettiği Kurum ve Kuruluşlar arası Valilik Kupası Futbol Turnuvası sona erdi. 50 dolayında takımın katıldığı turnuvanın finalleri ise önceki gün oynandı.

Aynı zamanda Milli Mücadele ve 23 TemmuzErzurum Kongresi’nin 100’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen Valilik Kupası Futbol Turnuvasının final maçlarını ise başlatan isim Erzurum Valisi Okay Memiş oldu.

Vali Memiş, 35 yaş üstünde oynanan Aras EDAŞ- Erzurum GSİM ve 35 yaş altı Atatürk Üniversitesi-Aras EDAŞ maçlarının santrasını yaptı.

Her yıl geleneksel olarak GSİM’nin Valilik Kupasını organize ettiğine değinen Vali Okay Memiş, “Bende her fırsatta spor yapan ve futbol oynayan bir bireyim. Valiliğimiz adına organize edilen futbol maçlarına katılan tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Turnuvaya katılan takımları kutluyorum. Finale kalan tüm ekiplere de başarılar diliyorum” dedi.

Vali Meşin başlama vuruşu ile birlikte final maçları oynandı.

Kazım Karabekir Stadı Kampüsündeki 2 Nolu Sentetik Sahada oynanan 35 yaş üstü final maçında Aras EDAŞ ile Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü karşı karşıya geldi. Mustafa Özdemir’in yönettiği maç tam bir gol düellosu şeklinde geçti. Kıran kırana geçen mücadelede futbol severler birbirinden güzel 7 gol izledi.

Maçı 4-3 kazanan Aras EDAŞ 35 Yaş Üstünde şampiyon olarak kupayı müzesine götürdü..

35 Yaş Altı finali ise Atatürk Üniversitesi ile Aras EDAŞ arasında oynandı. Tevfik Baruk’un düdük çaldığı maçı 4-1 kazanan Atatürk Üniversitesi futbol takımı 35 yaş altında şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı.