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Murat Kurum'dan Salda Gölü'nde Millet Bahçesi müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Salda Gölü'ne yapılacak millet bahçesinin ihale sürecini başlattık. Burada önceliğimiz doğa ve çevre olacak." dedi.

02 Ağustos 2019 Cuma 14:10
Murat Kurum'dan Salda Gölü'nde Millet Bahçesi müjdesi

Salda Gölü'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,  "Salda Gölü'ne yapılacak millet bahçesinin ihale sürecini başlattık. Burada önceliğimiz doğa ve çevre olacak." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları;

Salda Gölü'ne yapılacak millet bahçesinin ihale sürecini başlattık. Burada önceliğimiz doğa ve çevre olacak.

Burdur'a 6 ay önce yaptığımız ziyarette vatandaşlarımızın alana ilişkin şikayetlerini işittik. Çöplerin buralarda adeta dağ oluşturduğunu dinledik. Burada araçlar kıyıya kadar gelip buradaki doğaya zarar verilip gelenlerin de buraların gezilmesini engelliyordu.

Valiliğimize verdiğimiz talimat ile kıyılara ağaç bariyerler koyduk ve alana araç parkını engelledik.

295 kilometrekarelik alanı özel çevre koruma bölgesi ilan ettik. Bu alanda hiçbir şekilde yapılaşmaya izin vermeyeceğiz.

Bu bölgede kaçak yapılar vardı, bunların hepsini kaldırdık. Biz sadece vatandaşların geldiğinde günlük ihtiyaçlarını giderebilecekleri alanlar yapacağız. Duş, tuvalet, soyunma kabinleri ve mescit gibi. Hiç bir şekilde günlük konaklamaya müsaade edilmeyecek.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 14:10
  1. Burdur
  2. murat kurum
  3. Salda Gölü
  4. Millet Bahçesi

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  • ahmedahmed6 dk önce
    tecavüz edilmeden bir an önce gidip görün o güzelliği.

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