Kurum ve Kasapoğlu öğrenci yurdu inşaatını inceledi

Ertuğrul Şahan Ankara

Bakan Kurum, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer bakanlıklarla yoğun bir iş birliği halinde Türkiye’nin 81 ilinde birçok projeyi hayata geçirmeye devam ettiklerini söyledi. Ankara’da yapımı devam eden yurt inşaatına ilişkin bilgi veren Kurum, 2 bin 500 kişilik yurt inşaatını gezme, değerlendirme fırsatı bulduklarını ifade etti. Bakan Kurum, “Tüm projelerimiz gençlerimiz ve çocuklarımız için şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Amacımız 2023’e giden yolda gençlerimize, çocuklarımıza daha iyi hizmet verecek adımları atmaktır” dedi.

“Yurtlar, otellerle yarışır noktaya geldi”

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bakanlıkların uyum içerisinde çalışmasına büyük katkı sağladığına dikkati çekti. AK Parti hükümetlerinin Türkiye’yi getirdiği noktanın özellikle salgın sürecinde yurt dışından gelen vatandaşların da yurtları Türkiye’nin dört bir yanında görmesiyle çok daha anlaşılabilir bir duruma geldiğini aktaran Kasapoğlu, “Yurtlar, çok kalabalık odalardan, duş gibi imkanların çok kısıtlı olduğu süreçlerden adeta otellerle yarışır noktaya geldi. Bu anlamda çıta daha yukarılara taşınıyor, taşınacak” ifadelerini kullandı.