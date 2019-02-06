Kurum: "Hedefimiz 300 bin konut yapmak. Dönüştürülmesi gereken 6,7 milyon konutu da inşallah 20 yıl içerisinde dönüştürmüş olacağız."

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